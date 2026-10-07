Первый в истории «морской» Starship преодолел 17 000 км по морю и прибыл к месту назначения ⁠ 1

Starship S40, использовавшийся в 13-м испытательном полёте, добрался до Американского залива

Вместе с грузовым судном Forte, на котором закреплён корабль, он пересёк Юкатанский пролив между Мексикой и Кубой и продолжил движение в направлении Браунсвилля.

Корабль Starship возвращают на базу Starbase в Техасе морским путем после его успешного приводнения. В конце августа 2026 года в Индийском океане у острова Рождества 50-метровый прототип SpaceX погрузили на судно Forte. Ему предстояло преодолеть около 17 000 км, чтобы инженеры смогли детально изучить состояние конструкции, двигателей Raptor и теплозащитного экрана после космического полета и дрейфа в океане.

До Браунсвилля кораблю осталось пройти совсем немного. При этом график прибытия изменился: вместо 8 октября швартовка в порту теперь ожидается 7 октября, то есть уже сегодня.