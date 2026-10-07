Дилер рассказал, когда российский кроссовер Lada Azimut появится в салонах

Первые демонстрационные машины появятся в салонах уже в октябре, а товарные автомобили начнут поступать дилерам в ноябре 2026 года

Новый кроссовер Lada Azimut готовится к выходу на российский рынок. Как сообщил коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский, уже в октябре в автосалонах появятся демонстрационные экземпляры модели, а поставки автомобилей для покупателей стартуют в ноябре.

По его оценке, Azimut способен войти в тройку самых продаваемых моделей Lada и занять не менее 10% объёма продаж марки. Перспективы новинки связывают прежде всего с высоким спросом на кроссоверы и внедорожники в России. При этом эксперту потребуется время, чтобы сформировать доверие покупателей к новой модели, а Lada предстоит активно продвигать автомобиль на рынке. Если прогноз оправдается, Azimut сможет претендовать на статус нового бестселлера марки в SUV-сегменте.

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«Основная тройка конкурентов — это Haval Jolion, Tenet T4L, Belgee X50. Преимущество кроссовера Lada Azimut — это максимальная адаптированность к российским зимним условиям, в том числе благодаря уникальной зимней опции: обогреву боковых передних стекол. Другие важные преимущества — доступность запчастей и стоимость эксплуатации», — считает Александр Шапринский.

Серийное производство Azimut стартовало в Тольятти 25 сентября. На первом этапе кроссовер получит атмосферные двигатели собственного производства: 1,6-литровый мощностью 120 л. с. и 1,8-литровый на 132 л. с. Они будут работать с 6-ступенчатой механической коробкой или вариатором китайского происхождения. В 2027 году гамму планируют расширить 150-сильным турбомотором в сочетании с классическим автоматом.

Гибридная версия флагманского кроссовера Lada Azimut получит тяговую батарею российского производства.