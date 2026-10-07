Huawei потеснил Apple на рынке планшетов в России: названы самые популярные модели

Huawei сравнялся с Apple по продажам планшетов в деньгах и вышел на первое место. При этом лидером по числу проданных устройств стали Xiaomi и Redmi

За январь–сентябрь 2026 года россияне приобрели около 2,14 млн планшетов на 43,4 млрд рублей. По данным ICMR («ГФК-Русь»), которые приводит «М.Видео», в денежном выражении рынок вырос на 4,3% год к году, при этом продажи в штуках снизились на 4%. Средняя стоимость устройства увеличилась на 8,7% — до 20,3 тыс. рублей.

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Крупнейшими брендами по объему продаж в деньгах стали Huawei, Apple, Xiaomi и Samsung. На них приходится более половины рынка. Huawei практически сравнялся с Apple, уступая ей всего 0,25 процентного пункта. Среди пяти крупнейших производителей наиболее заметно выросли продажи Redmi — увеличились как денежные показатели, так и количество реализованных устройств.

По числу проданных планшетов первое место заняли Xiaomi и Redmi вместе, вторым стал Huawei.

В пятерку наиболее популярных конфигураций вошли Apple iPad 11 (2025) на 128 ГБ, Xiaomi Pad 2 на 256 ГБ, Huawei MatePad 11.5 (2023) на 256 ГБ, а также версии iPad 11 и Samsung Galaxy Tab A11 Plus с поддержкой 5G.

В «М.Видео» отмечают, что рынок меняется: спрос в штуках снижается, тогда как средняя цена устройств растет. На расстановку сил до конца года могут повлиять ассортимент и ценовая политика производителей.