Xiaomi выпустила в продажу умную сушилку для белья с большим встроенным светильником, радаром и плазменной стерилизацией — высушит 80 предметов одежды за раз

Эффективность удаления бактерий — 99%

Xiaomi начала в Китае продажи Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max — умной потолочной сушилки для одежды с горячим обдувом, плазменной стерилизацией и автоматическим подъемным механизмом. Стартовая цена с учетом государственной субсидии составляет 2698,75 юаня — $405 или 33,5 тыс. рублей.

Xiaomi выпустила в продажу умную сушилку для белья с большим встроенным светильником, радаром и плазменной стерилизацией — высушит 80 предметов одежды за раз
Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Главной особенностью новинки стала так называемая зона бережной сушки. После размещения одежды на специальной поверхности конструкция автоматически поднимается к вентиляционному отверстию. В результате вокруг белья образуется частично закрытое пространство, внутри которого циркулирует теплый воздух. По замыслу Xiaomi, это позволяет уменьшить потери тепла и ускорить сушку.

Сушилка поддерживает три режима. Стандартный использует горячий воздух для максимально быстрой сушки, интеллектуальный отслеживает влажность и автоматически регулирует температуру, а бережный режим предназначен для деликатных тканей и работает без интенсивного нагрева. Управлять режимами можно через приложение Mi Home.

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Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Мощность нагревательного элемента составляет 1250 Вт. Xiaomi заявляет, что устройство способно сушить вещи примерно в пять раз быстрее естественного способа. Предусмотрен отдельный экономичный режим мощностью всего 10 Вт, который также можно использовать для борьбы с сыростью и запахами в дождливую погоду.

Еще одна функция — плазменная стерилизация: производитель заявляет эффективность подавления бактерий до 99%.

Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max рассчитана на большое количество белья. Общая длина пяти зон для размещения вещей составляет 2,4 м, а максимальная нагрузка достигает 45 кг. По данным Xiaomi, одновременно можно разместить до 80 предметов верхней одежды или два толстых одеяла. Также предусмотрена отдельная площадка для горизонтальной сушки.

Устройство одновременно выполняет функцию потолочного светильника. В нижнюю панель встроен 42-дюймовый источник света с регулировкой цветовой температуры от 2700 до 5700 К и яркости.

Работа устройства автоматизирована за счет 24-гигагерцевого радара. Он определяет приближение человека, после чего свет включается, а затем автоматически выключается (с задержкой).

В сложенном состоянии толщина корпуса составляет всего 9 см, то есть устройство практически прилегает к потолку. Воздуховод спрятан внутри конструкции. Предусмотрены накладной и встраиваемый варианты монтажа, доступны белая и серая версии.

Сушилка интегрирована в экосистему Xiaomi и может взаимодействовать с совместимой стиральной машиной. Через Mi Home можно задавать высоту и время подъема конструкции, максимальный ход которой составляет около 1,3 м. Поддерживается и голосовое управление через Xiao AI.

За подъем и опускание отвечает малошумный двигатель постоянного тока. Xiaomi утверждает, что механизм выдержал 6000 циклов испытаний с максимальной нагрузкой 45 кг. В конструкции используется стальной трос толщиной 2 мм, а для безопасности предусмотрены автоматическая остановка при перегрузке и обнаружении препятствия и двухступенчатая система концевых выключателей.

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