Россияне активно покупают новые Mazda CX-5 из Китая и подержанные Toyota Corolla из Японии: импорт автомобилей в Россию продолжает расти ⁠ 3

За январь-сентябрь 2026 года в Россию ввезли 301 тыс. новых легковых автомобилей — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные на форуме CarX 2026 представил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Самой импортируемой маркой стала Geely, однако среди отдельных моделей первое место у Mazda CX-5. Основным источником новых автомобилей остается Китай: на него пришлось 70,9% всего импорта, или около 213 тыс. машин.

Второе место заняла Киргизия с долей 18% — примерно 54 тыс. автомобилей. Через Белоруссию, занявшую третье место, ввезли еще 3,1%, или около 9,3 тыс. машин.

Одновременно продолжает расти ввоз автомобилей с пробегом. За первые девять месяцев 2026 года в Россию импортировали 334,3 тыс. подержанных машин — на 4% больше, чем годом ранее.

В этом сегменте лидирует Toyota, а самой популярной моделью стала Toyota Corolla. География поставок здесь заметно отличается от рынка новых автомобилей. Более половины машин — 57,5% — поступили из Японии. Далее следуют Китай (25,2%) и Южная Корея (7,6%).

Всего за девять месяцев в Россию ввезли около 635,3 тыс. новых и подержанных машин. При этом автомобилей с пробегом оказалось больше, чем новых: 334,3 тыс. против 301 тыс.

Импорт растет на фоне восстановления российского авторынка. За январь-сентябрь 2026 года в стране продали 960,1 тыс. новых легковых автомобилей — на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.