МКС доживает последние годы, но продолжает получать современное оборудование. Новый прибор распознает 35 примесей в воздухе

Газоанализатор-ФС непрерывно контролирует атмосферу станции и способен выявлять потенциально опасные концентрации веществ

На Международной космической станции начали использовать оборудование, способное в автоматическом режиме контролировать состав воздуха и распознавать до 35 микропримесей.

Прибор доставил грузовой корабль «Прогресс МС 35» в рамках эксперимента «Газоанализатор ФС». Система непрерывно отслеживает состояние атмосферы, включая содержание основных газов и посторонних компонентов, что позволяет своевременно обнаруживать превышение допустимых концентраций.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В основе работы газоанализатора лежит метод Фурье-спектроскопии. Прибор пропускает инфракрасное излучение через пробу воздуха и анализирует характерный спектр поглощения, который позволяет определить присутствующие газы и их концентрацию. Программное обеспечение автоматически распознает 35 микропримесей, а передаваемая на Землю интерферограмма дает возможность специалистам дополнительно выявлять другие компоненты атмосферы станции.

«Прогресс МС 35» стартовал с Байконура 16 сентября и через три дня пристыковался к МКС. Помимо запасов топлива, воды, продуктов питания и кислорода, корабль доставил научное оборудование и расходные материалы для экспериментов «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация».

NASA ожидает, что SpaceX завершит создание аппарата United States Deorbit Vehicle (USDV), предназначенного для сведения Международной космической станции с орбиты, во второй половине 2028 года.