«Лаборатория Касперского»: мошенники атакуют корпоративную почту письмами от имени госведомств

Злоумышленники тщательно копируют оформление официальной переписки и используют домены, похожие на адреса реальных ведомств

Информационная безопасностьЛаборатория Касперского

Злоумышленники начали новую волну рассылок на корпоративные адреса, выдавая себя за представителей государственных ведомств. В письмах используются QR-коды, которые ведут на поддельные страницы для кражи денег и банковских данных. С 11 сентября решения «Лаборатории Касперского» заблокировали более 800 таких сообщений.

«Лаборатория Касперского»: мошенники атакуют корпоративную почту письмами от имени госведомств
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

В письмах сотрудников компаний предупреждают о якобы предстоящей проверке или необходимости предоставить документы. При этом сообщается, что необходимые материалы уже отправлены специальной доставкой. Чтобы получить их, получателю предлагают отсканировать QR-код, размещённый непосредственно в письме или во вложенном PDF.

После сканирования пользователь попадает на поддельный сервис отслеживания отправлений. Там ему сообщают, что для получения документов требуется оплатить небольшую сумму. Далее открывается имитация страницы оплаты, где запрашиваются номер банковской карты, срок её действия, CVC-код, имя владельца и номер телефона.

По словам специалистов «Лаборатории Касперского», мошенники тщательно копируют оформление официальной переписки и используют домены, похожие на адреса реальных ведомств. При этом основная цель схемы — убедить жертву совершить небольшой платёж, одновременно получив доступ к её платёжным данным.

Эксперты советуют проверять адрес отправителя и не переходить по QR-кодам из неожиданных писем. Если сообщение вызывает сомнения, информацию лучше уточнить через официальные каналы ведомства. Вводить данные карты на странице, открывшейся после сканирования QR-кода, не следует.

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