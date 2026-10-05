DDoS-карта мира перевернулась: Мексика обошла США, Россия заняла третье место

Еще в апреле у Мексики было всего 2,6%

Карта мировых источников DDoS-атак в августе 2026 года заметно изменилась. По данным аналитического центра StormWall, первое место впервые заняла Мексика — на нее пришлось 19,6% зараженных устройств среди 15 крупнейших источников. США, удерживавшие лидерство восемь месяцев подряд, опустились на вторую позицию с 15,2%.

Россия заняла третье место с долей 9,5%. В основном атаки проводились с зараженных пользовательских устройств — домашних роутеров, IP-камер и приставок, владельцы которых могли не знать об их использовании в ботнетах.

В топ-5 также вошли Бразилия (9,4%) и Вьетнам (8,2%). Далее расположились Франция (6,6%), Бангладеш (5,1%), Турция (3,9%), Таиланд (3,6%) и Украина (3,6%).

Одним из главных изменений стало усиление Латинской Америки. Ее доля среди источников атак выросла с 3,2% в начале 2025 года до 34,5% в августе 2026-го. При этом Восточная Азия, занимавшая год назад 37,4%, полностью исчезла из рейтинга.

StormWall связывает изменения с распространением ботнетов, которые атакуют недорогие устройства с заводскими паролями и неустановленными обновлениями. Особенно быстро такие сети растут в регионах с активным подключением к интернету и большим числом уязвимого оборудования.