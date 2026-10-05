Первая нова модель Fitbit с экраном за два года. Google готовит трекер активности Fitbit Edge

Компания Google намерена выпустить первое новое устройство Fitbit за долго время, если не считать специфическую модель Air. Это будет трекер активности Edge, который ранее уже засветился на одном из видео компании.

Теперь же у нас есть качественные изображения этой новинки, опубликованные AndroidHeadlines. Источник говорит, что новая модель будет преемницей Fitbit Charge, которая вышла ещё в октябре 2023 года. К слову, после неё под этим брендом были выпущены всего две модели: Ace LTE в 2024 году и Air в нынешнем. Учитывая всё это, можно понять, что Google решила сохранить культовый бренд именно для трекеров активности, а умные часы оставить только в рамках линейки Pixel Watch.

О новой модели Edge известно, что он предложит до семи дней автономной работы, GPS, альтиметр, ограниченный набор приложений, таких как Google Maps и YouTube Music, а также поддержку Android и iOS. Цветовая гамма соответствует линейке Pixel 11 Pro. Ожидается, что он поступит в продажу в этом месяце по ориентировочной цене 150-200 долларов.