OpenAI начнет показывать в ChatGPT визуальную рекламу

OpenAI также заявила о планах протестировать другие варианты размещения объявлений

OpenAI расширяет рекламные возможности ChatGPT. Компания планирует в конце октября начать тестирование нового формата объявлений на бесплатном тарифе в США. На первом этапе рекламные материалы будут появляться при генерации изображений.

Вместо текстового блока со спонсором пользователи смогут увидеть изображения рекламируемых товаров и услуг. При этом объявления будут размещаться отдельно от созданной нейросетью картинки и не должны влиять на содержание ответов ChatGPT.

Рекламу в чат-боте OpenAI впервые начала тестировать в феврале 2026 года. До сих пор она отображалась в специальном блоке под диалогом и содержала название компании, логотип и ссылку на продукт.

Новый формат пока опробуют с ограниченной группой рекламодателей. OpenAI также заявила о планах тестировать другие варианты размещения объявлений. Для определения подходящих ситуаций компания использует специальные ограничения: реклама не должна появляться в разговорах, связанных с «эмоционально уязвимыми» или другими «чувствительными» темами.

Платная подписка сохраняет работу ChatGPT без рекламы: объявления не будут показываться пользователям тарифов Plus, Pro и Enterprise.