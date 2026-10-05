OpenAI начнет показывать в ChatGPT визуальную рекламу
OpenAI также заявила о планах протестировать другие варианты размещения объявлений
OpenAI расширяет рекламные возможности ChatGPT. Компания планирует в конце октября начать тестирование нового формата объявлений на бесплатном тарифе в США. На первом этапе рекламные материалы будут появляться при генерации изображений.
Вместо текстового блока со спонсором пользователи смогут увидеть изображения рекламируемых товаров и услуг. При этом объявления будут размещаться отдельно от созданной нейросетью картинки и не должны влиять на содержание ответов ChatGPT.
Рекламу в чат-боте OpenAI впервые начала тестировать в феврале 2026 года. До сих пор она отображалась в специальном блоке под диалогом и содержала название компании, логотип и ссылку на продукт.
Новый формат пока опробуют с ограниченной группой рекламодателей. OpenAI также заявила о планах тестировать другие варианты размещения объявлений. Для определения подходящих ситуаций компания использует специальные ограничения: реклама не должна появляться в разговорах, связанных с «эмоционально уязвимыми» или другими «чувствительными» темами.
Платная подписка сохраняет работу ChatGPT без рекламы: объявления не будут показываться пользователям тарифов Plus, Pro и Enterprise.