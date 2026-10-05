Грядущие MacBook Pro с экранами OLED будут существенно легче текущего поколения

Актуальные модели не тяжёлые, но и далеко не самые лёгкие в классе

Совершенно новые MacBook Pro с экранами OLED, согласно данным Bloomberg, будут существенно легче текущего поколения. Это весьма неплохо, учитывая, что актуальное поколение далеко не самое лёгкое на фоне многих конкурентов.

Источник говорит, что Apple переработала внутреннее устройство ноутбуков, уменьшив размеры многих деталей и изменив расположение компонентов. При этом, к сожалению, неясно, насколько именно легче будут новинки, но сообщается, что значительно.

Актуальные модели MacBook Pro весят 1,55-1,62 кг в случае 14-дюймовой модели и 2,14-2,15 кг для 16-дюймовой версии.

Напомним, новые ноутбуки ожидаются в октябре или ноябре. Кроме OLED-экранов они предложат также сенсорные панели, вырез Dynamic Island и более тонкие корпуса.