В России разработали 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов
Модульный 3D-принтер для печати разными материалами
Специалисты и студенты РТУ МИРЭА разработали модульный 3D-принтер с системой автоматической смены печатающих голов. Устройство может самостоятельно выбирать и устанавливать нужную головку в процессе работы, что позволяет использовать разные материалы и инструменты без ручной замены оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.
Конструкция включает две печатающие головы и подвижную каретку с магнитным креплением. В зависимости от поставленной задачи принтер может менять конфигурацию и выбирать необходимый компонент, что, по задумке разработчиков, должно сделать устройство более универсальным.
Старший преподаватель кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА Александр Лим утверждает, что аналогов разработки не существует. Инженеры делают акцент на модульности конструкции, которая должна упростить изменение конфигурации принтера и потенциально снизить стоимость его эксплуатации.
Разработчики рассчитывают, что такой подход будет востребован на небольших производствах, в исследовательских центрах и учебных лабораториях. В этих случаях покупка нескольких специализированных 3D-принтеров для разных материалов или задач может оказаться экономически невыгодной.
Область построения модели составляет 300×300×250 мм, максимальная заявленная скорость печати достигает 700 мм/с. Выбор материала позволяет адаптировать свойства готовой детали под конкретную задачу — например, получить большую жесткость, ударопрочность или эластичность.
3D-принтер создан студентами Никитой Кочетовым, Вероникой Ермолаевой и Даниилом Котовым при участии кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА. Работа выполнялась в рамках проекта «Стартап как диплом».
В дальнейшем разработчики планируют оснастить устройство автоматизированной системой контроля качества. Она должна следить за процессом печати в реальном времени и выявлять возникающие дефекты. При обнаружении проблемы система сможет остановить или скорректировать печать на ранней стадии, что должно сократить расход пластика и количество бракованных деталей.