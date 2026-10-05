В России разработали 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

Специалисты и студенты РТУ МИРЭА разработали модульный 3D-принтер с системой автоматической смены печатающих голов. Устройство может самостоятельно выбирать и устанавливать нужную головку в процессе работы, что позволяет использовать разные материалы и инструменты без ручной замены оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

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Конструкция включает две печатающие головы и подвижную каретку с магнитным креплением. В зависимости от поставленной задачи принтер может менять конфигурацию и выбирать необходимый компонент, что, по задумке разработчиков, должно сделать устройство более универсальным.

Старший преподаватель кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА Александр Лим утверждает, что аналогов разработки не существует. Инженеры делают акцент на модульности конструкции, которая должна упростить изменение конфигурации принтера и потенциально снизить стоимость его эксплуатации.

Разработчики рассчитывают, что такой подход будет востребован на небольших производствах, в исследовательских центрах и учебных лабораториях. В этих случаях покупка нескольких специализированных 3D-принтеров для разных материалов или задач может оказаться экономически невыгодной.

Область построения модели составляет 300×300×250 мм, максимальная заявленная скорость печати достигает 700 мм/с. Выбор материала позволяет адаптировать свойства готовой детали под конкретную задачу — например, получить большую жесткость, ударопрочность или эластичность.

3D-принтер создан студентами Никитой Кочетовым, Вероникой Ермолаевой и Даниилом Котовым при участии кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА. Работа выполнялась в рамках проекта «Стартап как диплом».

В дальнейшем разработчики планируют оснастить устройство автоматизированной системой контроля качества. Она должна следить за процессом печати в реальном времени и выявлять возникающие дефекты. При обнаружении проблемы система сможет остановить или скорректировать печать на ранней стадии, что должно сократить расход пластика и количество бракованных деталей.