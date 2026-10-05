Редкий случай, когда в одном ПК сочетаются Ryzen AI MAX и дискретная видеокарта. Представлен ПК Lucebox Zero 495

Компания Lucebox представила ПК Zero 495, ориентированный на работу с ИИ. У него довольно нетипичная конфигурация, объединяющая мощный мобильный процессор Ryzen AI MAX+ 495 и дискретную видеокарту.

Обычно производители выбирают Ryzen AI MAX из-за наличия производительного GPU и возможности вместе с ним использовать до 128 или 192 ГБ оперативной памяти. Тут же мы имеет топовый 16-ядерный процессор, до 192 ГБ ОЗУ, но при этом ещё и дискретную профессиональную карту Radeon AI PRO R9700. У неё, напомним, 32 ГБ собственной памяти.

Сам компьютер, конечно, к мини-ПК не относится, но в целом небольшой, так как объём составляет 12 литров при размерах 340 х 320 х 110 мм.

Из остального можно отметить накопитель объёмом 2 либо 4 ТБ, блок питания SFX мощностью 1000 Вт, корпус из экструдированного алюминия, пару портов USB4, Wi-Fi 7 и опциональный кластерный комплект, который включает в себя карту Intel E810 100 GbE, позволяющую соединить две системы вместе.

Что интересно, цена при этом составляет 7000 долларов, что по сегодняшним меркам в целом норма для многих мини-ПК на Ryzen AI MAX, но без дискретной видеокарты.