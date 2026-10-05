5G более 90% времени: назван лучший оператор мобильного интернета на Садовом кольце Москвы

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily оценило качество мобильного интернета на Садовом кольце Москвы. По итогам замеров сети 5G «Билайн» и «МегаФон» были доступны более 90% времени — 93,94% и 91% соответственно. Исследование проводилось на маршруте длиной около 16 км в последнюю неделю сентября 2026 года.

Замеры проводились на автомобиле практически по всей протяженности Садового кольца с использованием сертифицированного комплекса TEMS Investigation и смартфонов с SIM-картами МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2. Специалисты оценивали средние скорости загрузки и передачи данных, задержку сигнала, время открытия эталонной страницы Kepler и долю времени работы в сети 5G.

По совокупности пяти показателей первое место занял «Билайн» с 18 баллами. «МегаФон» набрал 14 баллов, МТС — 10, Т2 — 9.

Средняя скорость загрузки данных у четырех операторов составила 102,5 Мбит/с, передачи — 36,6 Мбит/с. Самый высокий результат по загрузке данных в сеть показал «МегаФон» — 124 Мбит/с. «Билайн» и МТС продемонстрировали по 106 Мбит/с, Т2 — 74 Мбит/с. По скачиванию данных из сети лидировал «МегаФон» с 59,9 Мбит/с.

При загрузке эталонной страницы Kepler быстрее всех оказался «Билайн» — 3,6 секунды. У Т2 результат составил 3,62 секунды, у «МегаФона» — 3,65 секунды, у МТС — 6,2 секунды. Минимальную задержку также зафиксировали у «Билайна» — 36 мс.