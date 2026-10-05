Спутников, ракет и газовых турбин мало: SpaceX может начать производить оптоволокно

Чтобы не зависеть от Corning и китайских поставщиков

SpaceX рассматривает возможность начать собственное производство оптоволоконного оборудования для Starlink и будущей вычислительной инфраструктуры. Если информация подтвердится, компания может перенести в телекоммуникационный бизнес стратегию вертикальной интеграции, которая ранее помогла ей снизить зависимость от сторонних поставщиков в ракетостроении.

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Сейчас SpaceX закупает часть оптоволоконной продукции у сторонних производителей. Среди них называются американская Corning, а также китайские Hengtong и YOFC (Yangtze Optical Fiber and Cable). Компания якобы изучает возможность перенести часть производства внутрь собственной структуры.

Отдельное внимание уделяется оптическим трансиверам — компонентам, которые преобразуют электрические сигналы в оптические и обратно. Они широко применяются в телекоммуникационных сетях и дата-центрах, обеспечивая высокоскоростную связь между серверами и сетевым оборудованием.

Интерес SpaceX к альтернативным цепочкам поставок может быть связан в том числе с обострением технологического противостояния США и Китая. Американские власти усиливают контроль за использованием китайского телекоммуникационного и сетевого оборудования из-за потенциальных рисков безопасности. Для компаний, зависящих от китайских поставщиков, это создает дополнительные риски с точки зрения поставок и регулирования. Вопрос может стать особенно актуальным для SpaceX на фоне предполагаемых масштабных инвестиций в вычислительную инфраструктуру искусственного интеллекта.

Подобный подход уже давно используется SpaceX в ракетостроении. Компания самостоятельно разработала и производит двигатели Merlin для Falcon 9 и Raptor для Starship, а в рамках программы Starship степень вертикальной интеграции еще выше — SpaceX самостоятельно выпускает значительную часть ключевых компонентов ракеты.