Смартфонами Samsung пользуется 1,2 миллиарда человек — Galaxy есть у каждого седьмого жителя планеты

Samsung раскрыла количество пользователей своих смартфонов: устройствами семейства Galaxy сегодня пользуются около 1,2 млрд человек по всему миру. Компания привела эту статистику в видеоролике, опубликованном японским подразделением Samsung. Таким образом, на Galaxy приходится примерно каждый седьмой житель планеты.

Речь идет именно о количестве пользователей устройств Galaxy, а не о суммарном числе смартфонов Samsung, проданных за всю историю. Одной из причин такого охвата компания считает широкий модельный ряд: Samsung выпускает смартфоны практически во всех ценовых категориях — от доступных Galaxy A стоимостью около $150 до складных флагманов, цена которых в отдельных конфигурациях достигает примерно $2400.

История Android-смартфонов Samsung началась в 2009 году с Galaxy GT-I7500. Таким образом, за 17 лет семейство Galaxy выросло из нескольких моделей в масштабную экосистему с аудиторией более миллиарда человек.