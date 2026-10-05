Спутник Starlink V3 засняли прямо на орбите — аппараты включили аргоновые двигатели и поднимаются выше

Первые спутники Starlink V3, запущенные SpaceX в рамках 14-го испытательного полета ракеты Starship, начали активно повышать высоту орбит. По обновленным данным слежения, примерно через неделю после запуска почти все аппараты достигли промежуточной орбиты высотой около 295 км, поднявшись примерно на 19 км. Еще четыре спутника продолжают набор высоты. Об этом сообщил астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Относительно медленный набор высоты объясняется в том числе особенностями двигательной установки Starlink. Спутники используют электрические двигатели Холла, работающие на аргоне. Они отличаются высокой эффективностью, но развивают небольшую тягу, поэтому значительное изменение орбиты занимает гораздо больше времени, чем при использовании традиционных химических двигателей.

Одновременно с тем появилось первое изображение спутника Starlink V3 непосредственно в космосе. Его 30 сентября получила компания HEO с помощью другого орбитального аппарата. Съемка велась с расстояния около 230 км, а разрешение составило примерно 34 см на пиксель.

На изображении можно различить корпус спутника нового поколения и две развернутые солнечные панели. По данным HEO, Starlink находился в ожидаемой ориентации для этапа повышения орбиты.

По мере дальнейшего набора высоты спутники V3 приблизятся к рабочим орбитам и к аппаратам сети HEO. Это потенциально позволит получать еще более подробные изображения новых спутников и наблюдать за их дальнейшими маневрами.

Первая группировка Starlink V3 пока имеет экспериментальный статус. Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила SpaceX проводить испытания в течение 60 дней, поэтому на данном этапе эти аппараты не используются для коммерческого обслуживания абонентов Starlink.