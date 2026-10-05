Четыре SSD в одном слоте PCIe: китайцы выпустили плату расширения на чипсете AMD B650

Китайская JGINYUE начала продажи недорогой платы расширения, которая позволяет установить четыре NVMe-накопителя M.2 в один слот PCIe. Новинка построена на чипсете AMD B650 и стоит 58 долларов.

Главная особенность адаптера заключается в использовании чипсета B650, который обычно применяется в материнских платах для процессоров AMD Ryzen. Он позволяет самостоятельно распределять линии PCIe между накопителями.

К компьютеру карта подключается через интерфейс PCIe 4.0 x4. При одновременной работе нескольких SSD их суммарная пропускная способность ограничивается общим четырехлинейным интерфейсом адаптера. Поэтому основное преимущество платы — увеличение количества доступных NVMe-накопителей, а не максимальная скорость двух SSD одновременно.

Адаптер оснащен двумя разъемами M.2 с каждой стороны и активной системой охлаждения. На радиаторе чипсета установлен 40-миллиметровый вентилятор, которого не было у предыдущей версии платы. Он работает на постоянной скорости и не поддерживает автоматическую регулировку оборотов, поэтому для снижения шума производитель рекомендует использовать переходник или отдельный контроллер. Правда, в комплект поставки вентилятор не входит.

Дополнительное питание подается через шестиконтактный разъем PCIe. JGINYUE рекомендует подключать его, особенно если все слоты заняты накопителями.

Компания также готовит версию адаптера с USB-C до 20 Гбит/с. Ее выпуск запланирован на ноябрь, но цена пока неизвестна. Кроме того, JGINYUE планирует выпустить низкопрофильную модификацию платы.