Четыре SSD в одном слоте PCIe: китайцы выпустили плату расширения на чипсете AMD B650

Серийная версия отличается от прототипа наличием вентилятора

Системные платы, память, чипсеты

Китайская JGINYUE начала продажи недорогой платы расширения, которая позволяет установить четыре NVMe-накопителя M.2 в один слот PCIe. Новинка построена на чипсете AMD B650 и стоит 58 долларов.

Четыре SSD в одном слоте PCIe: китайцы выпустили плату расширения на чипсете AMD B650
Источник изображения: Videocardz

Главная особенность адаптера заключается в использовании чипсета B650, который обычно применяется в материнских платах для процессоров AMD Ryzen. Он позволяет самостоятельно распределять линии PCIe между накопителями.

К компьютеру карта подключается через интерфейс PCIe 4.0 x4. При одновременной работе нескольких SSD их суммарная пропускная способность ограничивается общим четырехлинейным интерфейсом адаптера. Поэтому основное преимущество платы — увеличение количества доступных NVMe-накопителей, а не максимальная скорость двух SSD одновременно.

Адаптер оснащен двумя разъемами M.2 с каждой стороны и активной системой охлаждения. На радиаторе чипсета установлен 40-миллиметровый вентилятор, которого не было у предыдущей версии платы. Он работает на постоянной скорости и не поддерживает автоматическую регулировку оборотов, поэтому для снижения шума производитель рекомендует использовать переходник или отдельный контроллер. Правда, в комплект поставки вентилятор не входит.

Дополнительное питание подается через шестиконтактный разъем PCIe. JGINYUE рекомендует подключать его, особенно если все слоты заняты накопителями.

Компания также готовит версию адаптера с USB-C до 20 Гбит/с. Ее выпуск запланирован на ноябрь, но цена пока неизвестна. Кроме того, JGINYUE планирует выпустить низкопрофильную модификацию платы.

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