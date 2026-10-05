Samsung Galaxy S27 Ultra получит розовый цвет

И будут ещё три цвета, в том числе синий

В Cети появились новые подробности о Samsung Galaxy S27 Ultra. По данным известного инсайдера Ice Universe, будущий флагман будет доступен в четырех основных цветах: черном, синем, светло-розовом и белом.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Под основными расцветками подразумеваются варианты, которые поступят в широкую продажу. Но обычно Samsung готовит еще и дополнительные цвета, доступные только при покупке смартфона через фирменный интернет-магазин.

Если информация подтвердится, Samsung сохранит черный, белый и синий цвета, но заменит фиолетовый оттенок предыдущего поколения на более светлый розовый. Маркетинговые названия расцветок Galaxy S27 Ultra пока неизвестны.

Ранее в Сети уже публиковались рендеры Galaxy S27 Ultra, теперь начинает формироваться представление и о его цветовой гамме.