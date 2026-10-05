Сборка в режиме реального времени: в Wildberries начали продавать динамические туры по России

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Команда Wildberries запустила продажу динамических туров по российским направлениям. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ). Пакеты формируются в режиме реального времени на основе доступных у WB Travel вариантов перелетов и размещения. Пользователь выбирает город и даты поездки, после чего сервис подбирает соответствующий тур.

Сборка в режиме реального времени: в Wildberries начали продавать динамические туры по России
Источник изображения: ИИ Grok

В пакет входят авиаперелет и проживание. Забронировать поездку можно через сайт или приложение Wildberries. Оплата доступна банковской картой, через СБП или WB Кошелек. Во время путешествия туристы могут обратиться в круглосуточную службу поддержки WB Travel.

В компании отмечают, что новый формат позволяет формировать поездки под конкретные даты и направления, в том числе туда, где традиционные туроператоры не предлагают готовых пакетов.

Ранее WB Travel внесли в реестр туроператоров для работы с динамическим пакетированием. Это дает сервису возможность самостоятельно оказывать комплексные туристические услуги. Помимо собственных предложений, на платформе доступны туры партнера — Fun&Sun.

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