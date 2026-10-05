Операторов обязали отключать мобильную связь по требованию ФСО

Если оператор не ограничит работу мобильной связи по требованию ФСО, он может потерять право на использование частотного спектра

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) обязала крупнейших российских операторов связи временно ограничивать работу радиоэлектронного оборудования по требованию Федеральной службы охраны (ФСО). Новое условие включено в решение о продлении права использования радиочастот для МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» до 31 декабря 2027 года.

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Операторы должны выполнять распоряжения ФСО о временной приостановке работы радиоэлектронных средств, включая базовые станции и другое оборудование мобильных сетей. Ограничения могут вводиться во время охранных и специальных мероприятий, а также при проведении особо важных работ.

В зависимости от конкретного распоряжения это может означать отключение отдельных базовых станций или ограничение работы мобильной сети на определенной территории. Подобные меры применялись и раньше (например, во время крупных государственных мероприятий или перемещения охраняемых лиц), но теперь соответствующая обязанность прямо закреплена в условиях использования операторами радиочастот. Таким образом, выполнение распоряжений ФСО становится одним из условий сохранения права на использование выделенного частотного спектра до конца 2027 года.

При этом ГКРЧ сохранила для операторов и требования по развитию инфраструктуры. К 31 марта 2027 года они должны обеспечить полное покрытие связью населенных пунктов с численностью от 2000 человек.