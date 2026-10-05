Магнитная буря накрыла Землю с опозданием на сутки, но всё уже закончилось

Магнитная буря достигала уровня G2

Наука и космос

На Земле завершилась вторая магнитная буря этой осени. Она началась примерно на сутки позже первоначального прогноза и достигала уровня G2, соответствующего умеренной геомагнитной буре. Сейчас солнечная активность вернулась к нормальным значениям, а вероятность нового существенного усиления оценивается как небольшая. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Причиной возмущений стал поток быстрого солнечного ветра, связанный с корональной дырой среднего размера. Ее влияние на околоземное пространство еще сохраняется, однако наиболее интенсивная фаза уже завершилась.

В ходе события геомагнитная активность колебалась между уровнями G1 и G2 по пятибалльной шкале NOAA, где G5 соответствует экстремальной буре. Последний заметный всплеск произошел около 08:00 по московскому времени, после чего показатели вернулись в нормальный диапазон.

Буря стала только второй с начала осени. Предыдущее событие произошло 8 сентября и достигло уровня G1.

 

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