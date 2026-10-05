Сначала США вводят санкции против Huawei и запрещают EUV-литографы, а сейчас Qualcomm лицензирует технологию Huawei LogicFolding, которая лежит в основе SoC Kirin 9050 Pro

За счет технологии LogicFolding новая SoC Kirin 9050 Pro в Huawei Mate 90 Pro Max вышла на уровень современных SoC Qualcomm — и без передовых литографов

Qualcomm заключила с Huawei многолетнее соглашение о перекрестном лицензировании патентов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Huawei, договор включает права на новую технологию китайской компании LogicFolding, которая уже используется в новейшей SoC Kirin 9050 Pro. Эта однокристальная система стала основой смартфона Huawei Mate 90 Pro Max.

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Huawei представила LogicFolding несколько месяцев назад. Технология позволяет повысить производительность SoC за счет изменения архитектуры и вертикальной компоновки нескольких кристаллов внутри одного корпуса. В случае Huawei система объединяет два кристалла: нижний отвечает за вычисления, а верхний содержит кэш-память и SRAM. Такая компоновка позволяет разместить больше транзисторов и увеличить объем встроенной памяти без существенного роста размеров самой SoC.

Подход особенно важен для Huawei на фоне американских экспортных ограничений. Китайские производители не имеют свободного доступа к современным EUV-литографическим системам ASML, поэтому вынуждены искать способы повышения производительности за счет архитектуры, компоновки и упаковки чипов, а не только перехода на более тонкие техпроцессы.

LogicFolding вписывается в общий тренд полупроводниковой отрасли: дальнейший рост производительности обеспечивается не только уменьшением транзисторов, но и трехмерной компоновкой кристаллов, более быстрым обменом данными и передовыми технологиями упаковки.

Соглашение Qualcomm и Huawei должно пройти рассмотрение Федеральной торговой комиссии США в соответствии с требованиями Hart-Scott-Rodino Act. Компании сотрудничают много лет, однако после ужесточения американских санкций Huawei значительно ускорила переход на собственные процессоры и китайское производство.