Флагманы, которые мы заслужили. Китайцы готовят три флагмана на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, с батареями от 8400 до 10 000 мАч

Производители Android-смартфонов готовят сразу несколько флагманских смартфонов с большими аккумуляторами. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, в октябре дебютируют сразу три модели на новой топовой SoC Qualcomm и с батареями емкостью 8400, 9000 и 10 000 мА·ч. И все эти модели получат мощную зарядку — от 100 до 120 Вт.

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Все три аппарата будут построены на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Судя по всему, одной из этих моделей станет Red Magic 12 Pro+ — его официально представят 15 сентября. Эта модель получит экран без вырезов и мощную систему охлаждения с вентилятором.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.