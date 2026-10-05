Российский кроссовер Lada Azimut проверили нагрузкой в 10 тонн — столько весят два взрослых африканских слона

АвтоВАЗ испытал кузов нового кроссовера Lada Azimut нагрузкой до 10 тонн. В пресс-службе АвтоВАЗа отметили, что такой вес сопоставим примерно с массой шести-семи легковых автомобилей или двух взрослых африканских слонов.

В ходе испытания специальный нагружающий элемент внедряли в область двери на 46 см, создавая значительное воздействие на силовую структуру кузова.

Проверка позволила оценить прочность конструкции и способность кузова сохранять заданную геометрию при экстремальной нагрузке. Такие испытания необходимы для оценки поведения силовой структуры автомобиля при воздействиях, значительно превышающих обычные эксплуатационные нагрузки.

Lada Azimut должен появиться у дилеров до конца 2026 года. Кроссовер предложат с модернизированными версиями вазовских двигателей объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л.с. соответственно.

На старте будут доступны механическая коробка передач и вариатор, а версия с турбированным двигателем и автоматической коробкой появится в 2027 году.