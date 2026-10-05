100 дюймов с расстояния 2,2 м, частота 240 Гц, четыре динамика Dolby HiFi. Представлен лазерный проектор Hisense Vidda Big Eye M2 Pro

Vidda Big Eye M2 Pro получил трехцветный лазер, крупный 0,47-дюймовый DMD-чип, HDMI 2.1 и поворотный механизм для проекции в любом направлении

Hisense представила флагманский проектор Vidda Big Eye M2 Pro с трехцветным лазерным источником света и яркостью 1800 CVIA.

Устройство построено на 0,47-дюймовом DMD-чипе и лазере QuaLas42, а площадь формируемого изображения на 44,6% больше, чем у проекторов с распространенным 0,39-дюймовым DMD. Цена модели составляет 5499 юаней, а с учетом временной субсидии ее можно приобрести за 4949 юаней.

Проектор поддерживает оптическое масштабирование 1,3x без потери качества с диапазоном 1,0–1,3:1 и способен формировать 100-дюймовое изображение с расстояния 2,2 м. Для звука предусмотрены четыре независимых динамика Dolby HiFi с поддержкой Dolby и DTS-X, а также сертификацией Golden Ear.

Частота обновления достигает 240 Гц при разрешении 1080p, тогда как в режиме 4K максимальная частота составляет 60 Гц. За вычислительную часть отвечает MediaTek MT9679, объем оперативной памяти — 3 ГБ, а набор интерфейсов включает HDMI 2.1.

Конструкция Big Eye M2 Pro позволяет поворачивать проектор на 360°, благодаря чему изображение можно выводить под разными углами, в том числе на потолок.