Тихий мини-ПК с Ryzen 5 5500U со встроенным блоком питания и двумя Ethernet за 200 долларов. Представлен Beelink ZeroTech EQR5

ZeroTech EQR5 получил до 64 ГБ ОЗУ, два M.2 и уровень шума всего 32 дБ даже при полной нагрузке

Beelink расширила линейку мини-ПК ZeroTech EQR5 версией с процессором AMD Ryzen 5 5500U. Базовая конфигурация без оперативной памяти и накопителя стоит 1379 юаней, а вариант с 16 ГБ DDR4 и SSD на 500 ГБ — 3029 юаней. Производитель позиционирует компьютер как тихое решение для офисной работы: даже при максимальной нагрузке уровень шума не превышает 32 дБ.

В корпус встроен блок питания мощностью. Для расширения предусмотрены два слота SO-DIMM DDR4 с поддержкой до 64 ГБ памяти и два разъема M.2 2280 PCIe 3.0 x4, позволяющие установить накопители общим объемом до 8 ТБ. За охлаждение отвечает система MSC2.0 с нижним забором воздуха, тепловыми трубками, радиаторами и малошумным вентилятором, а для SSD предусмотрен отдельный охладитель.

Сетевые возможности включают адаптер Intel AX200 с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также два гигабитных Ethernet-порта. На передней панели расположены USB-A и USB-C со скоростью до 10 Гбит/с и аудиоразъем 3,5 мм. Сзади находятся два USB-A 10 Гбит/с, USB 2.0, два HDMI с поддержкой 4K при 60 Гц, два Ethernet и разъем питания.