Корпус с панорамным стеклом, изогнутым на 270°, и 11 вентиляторами. Представлен Thermaltake View 590 TG ARGB

View 590 TG ARGB получил пять вентиляторов из коробки, поддержку видеокарт длиной до 435 мм и радиаторов СЖО до 360 мм

Thermaltake представила корпус View 590 TG ARGB с необычной конструкцией бокового воздухозаборника и панорамным стеклом, изогнутым на 270° без центральной правой стойки. Модель доступна в черном и белом исполнении и сразу комплектуется пятью 120-мм вентиляторами Infinity ARGB. Цена корпуса составляет 899 юаней.

Новинка рассчитана на материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и SSI-CEB и оснащена семью полноразмерными слотами PCI. Внутри помещаются процессорные кулеры высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 435 мм, для последних предусмотрен дополнительный кронштейн. Корпус поддерживает блоки питания ATX длиной до 270 мм, а для накопителей предусмотрены различные конфигурации с тремя 3,5-дюймовыми и двумя 2,5-дюймовыми либо двумя 3,5-дюймовыми и тремя 2,5-дюймовыми устройствами.

Система охлаждения позволяет установить до 11 вентиляторов. Сверху предусмотрены места для трех 120-мм или двух 140-мм моделей и радиаторов до 360 мм, снизу — три 120-мм, сбоку — три 120-мм с поддержкой радиаторов до 360 мм, сзади — два 120-мм.

В штатную комплектацию входят три боковых вентилятора с обратными лопастями для подачи воздуха внутрь и два задних для выдува.