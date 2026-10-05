Маленький робот - большие тормоза: РЖД испытали автоматизацию опасной операции с грузовыми вагонами

«Российские железные дороги» провели приемочные испытания отечественного робота, предназначенного для автоматического отпуска и проверки тормозов грузовых вагонов. Тестирование прошло на сортировочной станции Челябинск-Главный в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция».

Во время испытаний робот выполнил операции почти с 5 тыс. вагонов. Автоматизация должна сократить объем ручного труда на опасных участках станции и ускорить обработку составов.

Комплекс разработан НИИАС совместно с российскими производителями робототехники. Он размещен на гусеничной платформе и самостоятельно перемещается между путями. Для навигации используются лидары и камеры, а необходимые операции с тормозами выполняет роботизированный манипулятор.

Сейчас устройства работают в парках Челябинск-Главный. В дальнейшем РЖД планирует внедрить технологию еще на 25 ключевых сортировочных станциях. Проект рассчитан на повышение безопасности и автоматизацию технологических операций на железной дороге.