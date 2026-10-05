Два Intel Xeon, 32 слота RDIMM, 8 слотов PCIe 5.0 и четыре БП по 2700 Вт. Представлен монструозный 6U-сервер Inno3D

Inno3D представила стоечный сервер AGS-6220V2 высотой 6U, рассчитанный на тяжелые вычислительные задачи и установку профессиональных графических ускорителей.

Система поддерживает два процессора Intel Xeon 5-го поколения Emerald Rapids SP, при этом каждый CPU работает с восьмиканальной памятью. Всего предусмотрено 32 слота RDIMM.

Главная особенность платформы — восемь полноразмерных слотов PCIe Gen5 x16, что позволяет устанавливать сразу несколько высокопроизводительных ускорителей. Сервер также получил два сетевых порта 25 Гбит/с и 12 фронтальных отсеков для накопителей: восемь рассчитаны на SATA-устройства, еще четыре поддерживают PCIe. За питание отвечают четыре блока CRPS мощностью 2700 Вт каждый, объединенные по схеме резервирования 3+1.

AGS-6220V2 ориентирован на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, анализ данных, моделирование и визуализацию. Сервер совместим с профессиональными видеокартами Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell в серверном исполнении и оснащен управляющим контроллером BMC на базе чипа XinHua AST2600.