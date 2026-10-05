До 1200 Вт, японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C и гарантия 10 лет. Представлены блоки питания Antec HCG Pro Platinum

Antec вывела на китайский рынок серию блоков питания HCG Pro Platinum мощностью 850, 1000 и 1200 Вт. На все устройства производитель предоставляет десятилетнюю гарантию.

Блоки имеют размеры 160 × 150 × 86 мм и построены на платформе PhaseWave с серверным активным PFC, полномостовым LLC, синхронным выпрямлением и преобразователем DC-DC. Такая схема позволила получить сертификацию 80 PLUS Platinum.

В конструкции используются полностью японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C, предусмотрен входной диапазон 100–240 В и мощная линия 12 В. Кабели полностью модульные и имеют текстурированную поверхность.

За охлаждение отвечает 135-мм вентилятор с гидравлическим подшипником FDB, который поддерживает автоматическую остановку при низкой нагрузке. Система защиты CircuitShield включает OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, SIP и NLO.

Цены HCG PRO Platinum составляют 1019 юаней за 850 Вт, 1229 юаней за 1000 Вт и 1409 юаней за 1200 Вт.