Huawei и Qualcomm заключили многолетнее соглашение — в него вошли 5G, ИИ и сетевое оборудование

Компании обменяются лицензиями, а Qualcomm также приобретет часть американских патентов Huawei в сфере вычислений, искусственного интеллекта и сетевых технологий

Huawei и Qualcomm заключили новое многолетнее соглашение о лицензировании интеллектуальной собственности, охватывающее широкий спектр технологий, включая 5G, искусственный интеллект, вычислительные системы и сетевое оборудование.

В рамках сделки обе компании получат права на использование патентов друг друга, а Qualcomm дополнительно приобретет ряд патентов Huawei в США.

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Стороны подчеркнули, что соглашение основано на принципах справедливого, разумного и недискриминационного лицензирования и отражает их намерение защищать права на интеллектуальную собственность. При этом сделка касается исключительно патентной сферы и не предусматривает другого коммерческого сотрудничества. Ее условия и финансовые параметры пока не раскрываются, а окончательное соглашение еще должно пройти необходимые регуляторные процедуры.

По данным Huawei, к концу 2025 года компания располагала более чем 165 000 действующих патентов по всему миру и заключила свыше 260 соглашений о лицензировании и перекрестном лицензировании с крупными ИТ-компаниями из США, Европы, Японии, Южной Кореи и других стран.