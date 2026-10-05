До 150 кВт на ходу. Honda разработала беспроводную зарядку электромобилей прямо во время движения

Компания готовит испытания дорожной системы на скорости и с мощностью до 150 кВт

Корпуса, системы питания и охлажденияHonda

Honda совместно со строительными компаниями Taisei Construction и Taisei Road Technology разработала систему беспроводной передачи энергии электромобилям во время движения. Технология основана на магнитной связи и предусматривает размещение зарядных модулей непосредственно под дорожным покрытием. Испытания на дорогах общего пользования планируется начать после апреля 2027 года.

В проекте распределены разные технологические задачи. Honda отвечает за высокопроизводительные силовые приемопередатчики, адаптированные для работы с постоянным током, а партнеры занимаются инфраструктурой электропитания и монтажом подземного оборудования. Разработчики рассчитывают использовать систему не только для легковых электромобилей, но и для тяжелых коммерческих грузовиков. До конца 2026 года на специализированном полигоне планируется провести цикл испытаний, чтобы оценить долговечность расположенных под асфальтом зарядных модулей.

Рендер на базе патентных изображений
Рендер на базе патентных изображений
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Параллельно специалисты проверят возможность динамической зарядки на ходу и будут совершенствовать электромагнитную защиту дорожной инфраструктуры. На следующем этапе предусмотрены испытания передачи энергии мощностью до 150 кВт для крупных коммерческих автомобилей, а также моделирование движения на высокой скорости. 

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