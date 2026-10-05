До 150 кВт на ходу. Honda разработала беспроводную зарядку электромобилей прямо во время движения

Компания готовит испытания дорожной системы на скорости и с мощностью до 150 кВт

Honda совместно со строительными компаниями Taisei Construction и Taisei Road Technology разработала систему беспроводной передачи энергии электромобилям во время движения. Технология основана на магнитной связи и предусматривает размещение зарядных модулей непосредственно под дорожным покрытием. Испытания на дорогах общего пользования планируется начать после апреля 2027 года.

В проекте распределены разные технологические задачи. Honda отвечает за высокопроизводительные силовые приемопередатчики, адаптированные для работы с постоянным током, а партнеры занимаются инфраструктурой электропитания и монтажом подземного оборудования. Разработчики рассчитывают использовать систему не только для легковых электромобилей, но и для тяжелых коммерческих грузовиков. До конца 2026 года на специализированном полигоне планируется провести цикл испытаний, чтобы оценить долговечность расположенных под асфальтом зарядных модулей.

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Параллельно специалисты проверят возможность динамической зарядки на ходу и будут совершенствовать электромагнитную защиту дорожной инфраструктуры. На следующем этапе предусмотрены испытания передачи энергии мощностью до 150 кВт для крупных коммерческих автомобилей, а также моделирование движения на высокой скорости.