26 новых моделей за месяц: российский авторынок установил рекорд

За месяц впервые зарегистрировали 21 легковой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, два грузовика и два автобуса

В сентябре 2026 года российский авторынок пополнился сразу 26 новыми моделями — это максимальный показатель за один месяц. По данным «Автостата» и Объединенной лизинговой ассоциации, впервые в статистике продаж новой техники были зарегистрированы 21 легковой автомобиль, один LCV, два грузовика и два автобуса. Для сравнения, в августе на учет поставили 16 новых моделей.

Среди легковых автомобилей в сентябре дебютировали первый кроссовер Lada Azimut, две модели отечественной марки Tenet — Plus L4 и Plus L6, а также премиальные спорткары Bugatti Mistral и Ferrari 849 Testarossa. Кроме них, рынок пополнился автомобилями китайских, японских и европейских брендов.

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В список вошли Aito M6, Dongfeng EP 008 и M-Hero II, GAC Aion i60 и Aion Y Plus, Geely Galaxy Starshine 7, Hongqi Guoya, Leapmotor A10, Nissan Sakura, Smart #5, Suzuki Across, Toyota BZ3X, Volkswagen ID. Era 9X, Volvo EX90, Wey V9X и Xiaomi YU7 GT. В сегменте LCV впервые зарегистрировали SRM Xinyuan, среди грузовиков появились автокраны Sany SAC1200T и XCMG XCT130, а автобусный сегмент пополнили Higer KLQ6116GC и Zhongtong H12.