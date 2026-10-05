Золото под обтекателем: появилось фото спутников Northrop Grumman перед запуском Falcon 9

SpaceX перед стартом показала полезную нагрузку четвёртой миссии Tranche 1 агентства космического развития (SDA).

На опубликованных снимках головной обтекатель Falcon 9 раскрыт: внутри — штабель из 21 спутника связи в золотой термоизоляции.

Это новая партия аппаратов, построенных Northrop Grumman. Они войдут в распределённую архитектуру Proliferated Warfighter Space Architecture — низкоорбитальную сеть оптически связанных спутников для тактической связи, предупреждения о ракетном нападении и сопровождения целей. Миссия — четвёртая из девяти в транспортном слое Tranche 1; ранее на орбиту уже вывели аппараты York Space Systems и Lockheed Martin.

Компания сообщила, что все системы в норме, погода благоприятная, начинается заправка. Первая ступень, летящая в шестой раз, примерно через восемь минут должна сесть на площадку Landing Zone 4. Жители округов Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо и Вентура могут услышать звуковой удар. Трансляция начнётся примерно за десять минут до пуска.