Wildberries запустила ПВЗ на колесах: заказы привозят по расписанию

Команда Wildberries запустила в Тверской области тестовую доставку заказов через передвижной пункт выдачи. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ). Автолавка будет обслуживать 12 населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа, где пока нет стационарных ПВЗ. Проект реализуется совместно с региональным Министерством промышленности и торговли.

Автомобиль с заказами будет приезжать по установленному графику четыре дня в неделю. По вторникам и субботам он будет работать в Доре, Могочи, Ременниках, Юрово, Желобни, Большом Рогозино, Хвощино и Черной. По средам и воскресеньям — в Полянах, Трофимово, Рогачево и Бекрени.

Чтобы воспользоваться доставкой, покупателю нужно оформить заказ на сайте или в приложении Wildberries, выбрать курьерскую доставку и указать адрес проживания. После этого заказ поступит в пункт выдачи в Красном Холме, откуда его заберет автолавка и доставит непосредственно в нужный населенный пункт.

Новый формат рассчитан прежде всего на жителей небольших и удаленных поселений, которым сейчас приходится добираться до ближайших ПВЗ. После завершения тестирования Wildberries оценит результаты и решит, стоит ли распространять такой способ доставки на другие территории.