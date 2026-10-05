Устройства для умного дома в России обяжут регистрировать

Но только те, которые самостоятельно передают данные через мобильные сети — через SIM или eSIM

Сети и серверы

В России планируют усилить контроль за SIM-картами, используемыми в M2M-оборудовании (устройства межмашинного взаимодействия). Минцифры предложило регистрировать в ЕСИА сведения о таких устройствах и их владельцах. Соответствующие положения вошли в законопроект «Антифрод 3.0».

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Требования затронут оборудование юридических лиц и ИП, которое самостоятельно передает данные через мобильные сети: платежные терминалы, счетчики, датчики и другие устройства с SIM-картами. В эту категорию попадают многие решения для умного дома. В ЕСИА предполагается указывать номер телефона, данные владельца, адрес или место установки оборудования, а для устройств с eSIM — уникальный идентификатор IMEI.

Мобильные операторы должны будут проверять достоверность зарегистрированных сведений. Точные требования к данным, процедуру их внесения в ЕСИА и особенности подключения M2M-оборудования определит правительство.

Инициатива направлена прежде всего на борьбу со злоупотреблением корпоративными M2M-SIM. Привязка номера к конкретному устройству должна помочь выявлять случаи, когда SIM-карту из счетчика или терминала переставляют в другое оборудование и используют для массовых звонков или рассылок.

Нововведение в первую очередь затронет бизнес. Для уже работающего оборудования планируется предусмотреть переходный период, чтобы компании смогли зарегистрировать или актуализировать необходимые сведения.

При этом сроки введения требований, порядок проверки и полный перечень идентификаторов пока не определены. Речь идет о законопроекте, а не о вступившей в силу обязанности.

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