585-сильный V8 и разгон до 100 км/ч за 3,2 с. В России появились новые Mercedes-AMG GT 2026

Автомобили уже растаможены и готовы к регистрации, а версия с 585-сильным V8 разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды

В России появились новые купе Mercedes-AMG GT 2026 года выпуска. Автомобили обнаружили у двух московских дилеров, причем цены в зависимости от комплектации и цвета составляют от 29 млн до 33 млн рублей.

Все найденные экземпляры прошли таможенное оформление, за них уплачен коммерческий утилизационный сбор, поэтому машины готовы к постановке на учет.

Источник изображения: РГ // Пресс-служба Mercedes

Основная версия Mercedes-AMG GT оснащена 4,0-литровым бензиновым V8 M178 мощностью 585 л.с. Двигатель работает в связке с автоматической коробкой передач и полным приводом. Купе способно разгоняться с места до 100 км/ч за 3,2 секунды. Также для модели предусмотрена гибридная модификация, отдача силовой установки которой достигает 612 л.с.

Mercedes-AMG GT относится к числу самых дорогих спортивных моделей марки и считается преемником легендарного Mercedes SLS. Последний получил широкую известность благодаря необычным дверям, открывающимся вверх, за что автомобиль получил прозвище «крылья чайки».