Операторов связи в России становится всё меньше — за год их количество сократилось на 17%

Число зарегистрированных операторов связи в России за год сократилось на 17%. Как сообщает «Коммерсантъ», с июля 2025 по июль 2026 года их количество уменьшилось примерно до 7000 федеральных и региональных компаний.

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Почти такими же темпами сокращается и число действующих лицензий на оказание услуг связи. За год их стало на 17% меньше — около 21 тыс. В среднем на одного зарегистрированного оператора приходится примерно три лицензии.

Одной из основных причин сокращения называют борьбу с так называемыми «бумажными сетями». Речь идет о компаниях, которые получили лицензии и необходимые разрешения, но фактически не развернули инфраструктуру и не начали оказывать услуги абонентам.

По действующим правилам после получения лицензии оператору дается два года на начало оказания услуг. Если этого не происходит, документ может быть отозван. Одновременно рынок сталкивается с экономическими причинами сокращения числа компаний. Требования к телекоммуникационному бизнесу в последние годы ужесточились, а расходы на соблюдение регулирования выросли. Одним из наиболее заметных изменений стало повышение госпошлины за лицензию до 1 млн рублей — более чем в 100 раз по сравнению с прежним уровнем.

Дополнительную нагрузку создают требования к хранению данных, информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуре. Для крупных федеральных операторов такие расходы распределяются на миллионы абонентов, тогда как небольшим региональным провайдерам они могут обходиться значительно дороже в расчете на одного клиента.

В результате рынок одновременно очищается от компаний, существующих преимущественно на бумаге, и консолидируется. Часть небольших операторов прекращает работу, другие переходят под контроль более крупных игроков. По данным CNews, за последние семь лет число телекоммуникационных компаний в России сократилось более чем на 30%.

При этом риски возникают и у действующих операторов. Участники рынка предупреждают, что проблемы с отчетностью могут привести к ситуации, когда с точки зрения документов компания выглядит не оказывающей услуги. В таком случае возникает риск отзыва лицензии, что потенциально может затронуть ее абонентов.

Параллельно меняется подход к инфраструктуре операторов, лишившихся лицензий. Ранее сообщалось о возможности передачи их сетей и абонентской базы более крупным провайдерам, чтобы сохранить непрерывность оказания услуг связи.