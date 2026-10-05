«ГигаЧат» Сбера написал продолжение «Мёртвых душ»: роман поступил в продажу

Для оценки результата была разработана система из 11 параметров

Команда Сбера выпустила роман «Мёртвые души. Второй том. Возрождение» — продолжение произведения Николая Гоголя, созданное с помощью большой языковой модели «ГигаЧат». Книга уже доступна в интернет-магазинах, в ближайшее время она появится на маркетплейсах и в книжных магазинах.

Изображение пресс-службы Сбера Источник изображения: Сбер

Работа над проектом продолжалась более года. В ней участвовали историки, литературоведы, лингвисты и инженеры. Для обучения модели использовали собрание сочинений Гоголя, его письма, черновики и записные книжки, а также произведения его современников, философские и библейские тексты.

Создатели проекта разработали систему из 11 критериев для оценки текста. Она учитывала лексику, синтаксис, гротеск, особенности диалогов и роль автора-рассказчика. Сгенерированные фрагменты проверяли эксперты, чтобы исключить прямое копирование оригинальных произведений и добиться создания новых сюжетных и смысловых решений.

По словам авторов проекта, получившийся текст построен с учетом характерных для прозы Гоголя литературных приёмов. Дополнением к книге стали 21 иллюстрация, созданная «ГигаЧатом» в стилистике художника Александра Агина, работавшего над иллюстрациями к первому тому «Мёртвых душ».