United Airlines ускоряет внедрение спутникового интернета Starlink: к концу 2026 года Starlink подключат на 320 самолетах

А к концу 2027 года — на всех самолетах флота United

United Airlines ускоряет оснащение своего авиапарка спутниковым интернетом Starlink. Авиакомпания объявила, что к концу 2026 года система SpaceX будет установлена более чем на 880 самолетах, а до конца 2027 года подключение должен получить весь флот перевозчика.

Сейчас терминалами Starlink уже оборудовано более 560 самолетов United. В ближайшие месяцы авиакомпании предстоит подключить еще свыше 320 бортов, после чего развертывание продолжится на оставшейся части парка.

United также раскрыла первые данные об использовании спутникового интернета пассажирами. С момента запуска сервиса к Starlink на борту подключались в общей сложности 14,2 млн устройств, а сама спутниковая сеть использовалась более чем на 464 тыс. рейсов.

Starlink обеспечивает связь через группировку низкоорбитальных спутников SpaceX. По сравнению с традиционными авиационными спутниковыми системами такая архитектура позволяет снизить задержку и обеспечить достаточно высокую скорость соединения для привычных интернет-сервисов во время полета.