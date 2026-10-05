Rapidus, которая намерена построить завод по выпуску микросхем на Луне, готовится стать первым в Японии производителем 2-нм чипов

Японский производитель рассчитывает привлечь до 17 партнеров, включая зарубежные компании

Процессоры

Японская компания Rapidus планирует не только выпускать 2-нм чипы по заказам, но и помогать клиентам самостоятельно проектировать такую продукцию.

Компания намерена предоставлять партнерам услуги по разработке микросхем с последующим производством на собственных мощностях. По данным Nikkei, программа может охватить до 17 компаний, в том числе зарубежных, что должно расширить клиентскую базу Rapidus.

Среди потенциальных заказчиков могут оказаться подразделения Toshiba, занимающиеся разработкой полупроводников. Rapidus рассчитывает начать серийное производство чипов по 2-нм техпроцессу во второй половине 2027 финансового года, который завершится в марте 2028 года. Таким образом, компания стремится занять нишу передового контрактного производства в Японии.

Rapidus, которая намерена построить завод по выпуску микросхем на Луне, готовится стать первым в Японии производителем 2-нм чипов
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Rapidus была основана в 2022 году консорциумом японских промышленных компаний при активной поддержке государства. Японские власти рассчитывают ускорить развитие национального производства передовых полупроводников и готовы направить на поддержку проекта в общей сложности до $19 млрд государственных субсидий.

Ранее президент и генеральный директор Rapidus Corp Ацуёси Коике заявил, что всерьез рассматривает возможность строительства завода по производству полупроводников на Луне примерно к 2040 году,.

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