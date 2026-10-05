Отказ от лидара в Tesla в итоге даёт о себе знать. Robotaxi не ездит ночью из-за «серых котят на сером асфальте»

Tesla продлила работу Robotaxi в Остине всего на один час — теперь сервис принимает поездки до 23:00 вместо 22:00.

Илон Маск объяснил, что основным препятствием для дальнейшего расширения ночного режима остается способность автомобилей замечать животных в темноте. В качестве показательного примера он привел серых котят на сером асфальте, которых системе сложнее обнаружить при недостаточном освещении.

Главная задача, которую мы пытаемся решить, — это избежать наезда на животных, которых трудно заметить ночью. В буквальном смысле, мы пытаемся избежать столкновения с серыми котятами на сером асфальте в темноте. Илон Маск

Проблема связана с архитектурой системы восприятия Tesla, которая делает ставку на камеры. Они анализируют отраженный свет и используют различия между объектом и фоном для его обнаружения. При низком освещении и небольшом цветовом контрасте, как в случае с животным на темном покрытии, количество визуальной информации резко сокращается.

При этом лидар, которого нет в Tesla, решает такую задачу другим способом. Лидар использует собственные лазерные импульсы, определяя расстояние до объектов и формируя их трехмерное представление, поэтому ему не требуется выраженный цветовой контраст с дорогой.