Xiaomi 18 Ultra с тремя камерами по 200 Мп отменили

Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона Xiaomi 18 Ultra, который так и не дошел до серийного производства.

Главной особенностью проекта должна была стать камера с тремя 200-Мп модулями. Основной сенсор LOFIC размером 1/1,12 дюйма дополнялся сверхширокоугольной камерой с матрицей 1/1,56 дюйма и перископическим телеобъективом LOFIC с непрерывным оптическим зумом и сенсором 1/1,28 дюйма. Также смартфону приписывали мультиспектральный объектив, магнитное крепление для внешней оптики и симметричные стереодинамики.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Позже Digital Chat Station сообщил об отмене модели. По данным инсайдера, одной из причин могла стать слишком высокая себестоимость, способная негативно повлиять на продажи. В августе уже появлялась информация о сокращении семейства Xiaomi 18 с четырех до трех моделей. В итоге компания решила оставить Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, тогда как Ultra в новое поколение не войдет.