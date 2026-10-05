В России переписали цены на Citroen C5 Aircross и C5 X

Кроссовер C5 Aircross и кроссбэк C5 X подорожали на 100 тыс. рублей, что соответствует увеличению примерно на 2,3–2,5%. В случае C5 Aircross новые цены составляют 4,2 млн рублей за автомобиль 2025 года выпуска и 4,1 млн рублей за машину 2024 года.

Citroen C5 Aircross в комплектации «Комфорт» оснащается 1,6-литровым турбомотором THP мощностью 175 л. с., 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. В оснащение входят шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, круговой обзор, передние и задние парктроники, 10-дюймовая мультимедийная система, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, беспроводная зарядка, подогрев и массаж передних сидений, электроприводы кресла водителя и багажной двери.

Источник изображения: Автоновости дня // Иван Бахарев

Citroen C5 X 2024 года выпуска доступен в России в комплектации «Эксклюзив» за 4,5 млн рублей. Автомобиль также получил 1,6-литровый 175-сильный турбомотор, 8-ступенчатый автомат и передний привод.

Среди оснащения — адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, вентиляция и массаж передних сидений, 12-дюймовый экран с Apple CarPlay, 8-динамиковая HiFi-система с сабвуфером, проекция на лобовое стекло, круговой обзор, электропривод багажника, люк и 19-дюймовые легкосплавные диски.