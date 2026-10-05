Jetour опустил цены в России. Сколько просят за Dashing и T2

Jetour пересмотрел стоимость двух кроссоверов в России. Переднеприводные версии Dashing 2026 года выпуска в комплектациях «Комфорт» и «Престиж» подешевели на 50 и 80 тыс. рублей соответственно.

Теперь они стоят 2,7099 млн и 2,9499 млн рублей. При этом полноприводные версии Dashing обоих годов выпуска исчезли из актуального прайс-листа.

Jetour Dashing в переднеприводном исполнении оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Версия «Люкс» 2026 года осталась по прежней цене — 2,9399 млн рублей. Производство модели крупноузловым методом с весны 2024 года ведется на калининградском заводе «Автотор».

Для полноприводного Jetour T2 2026 года компания сохранила базовые цены, но добавила прямую скидку 50 тыс. рублей на комплектации «Престиж» и «Премиум». С учетом выгоды их стоимость составляет 4,399 млн и 4,599 млн рублей соответственно.

Кроссовер оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с. и полным приводом с муфтой BorgWarner. В зависимости от версии двигатель работает в связке с 7-ступенчатым роботом или 8-ступенчатым автоматом.