Графеновый обогреватель Xiaomi быстро стал хитом — устройство разогревает комнату на 7 °C за 10 минут

Краудфандинговая кампания Xiaomi Mijia Graphene Heater Pro подходит к завершению, однако проект уже собрал 1335% от первоначальной цели. Это означает, что объем привлеченных средств оказался примерно в 14 раз выше запланированного. В рамках кампании обогреватель можно приобрести за 349 юаней вместо стандартных 499 юаней, но специальная цена сохранится только в течение 14 часов. Отправка заказов ожидается с 6 октября.

Обогреватель получил компактный корпус башенного типа и рассчитан на мощность 2200 Вт. Внутри установлен керамический нагревательный элемент PTC диаметром 310 мм, дополненный технологией теплопроводности на основе графена. Горячий воздух начинает поступать уже через 3 секунды после включения, а скорость нагрева по сравнению с предыдущим поколением увеличилась на 24%. В хорошо изолированном помещении площадью до 27 м² температура может повыситься на 7 °C за 10 минут, при этом оптимальной для повседневного использования считается площадь около 15 м².

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Система подачи воздуха охватывает пространство в радиусе 2 м: корпус поворачивается на 80°, а направление потока по вертикали можно регулировать в пределах 120°. Предусмотрены три варианта подачи — вверх, вперед и вниз. Уровень шума в тихом режиме составляет 45,6 дБ(А), доступны четыре режима работы и регулировка температуры от 22 до 28 °C. Обогреватель поддерживает Pengpai Smart Connect и голосовое управление через Xiao Ai, а также имеет восемь уровней защиты, включая отключение при опрокидывании, защиту от перегрева и блокировку от детей.