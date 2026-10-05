27-дюймовый экран 2.5K/100 Гц и Core i5-13420H. Представлен моноблок Lenovo N27 Pro

Lenovo представила моноблок N27 Pro с процессором Intel Core i5-13420H. В Китае модель доступна в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ за 4499 юаней либо с SSD на 1 ТБ за 4999 юаней. Компьютер предлагается в черном и белом цветах и комплектуется беспроводными клавиатурой и мышью с подключением по 2,4 ГГц.

Моноблок оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 100 Гц. Экран обеспечивает охват 99% цветового пространства sRGB, а конструкция позволяет регулировать угол наклона в диапазоне от -5° до 15°. За обработку данных отвечает Core i5-13420H с 8 ядрами и 12 потоками.

Набор разъемов включает USB-C, три USB-A 2.0, два USB-A 3.0, HDMI, гигабитный Ethernet, микрофонный и комбинированный аудиоразъемы.