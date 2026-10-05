До 424 дней работы — и это не ошибка. Умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar получили двустороннюю солнечную зарядку

Умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar поступили в продажу в Китае по цене 4499 юаней.

Главной особенностью часов стала система двусторонней солнечной зарядки, которая позволяет получать энергию как с лицевой, так и с тыльной стороны корпуса. В обычном режиме автономность достигает 25 дней, а при ежедневном освещении интенсивностью 50 000 люкс в течение 3 часов она увеличивается до 34 дней при подсветке передней панели или до 51 дня при зарядке с обратной стороны.

До 424 дня автономной работы Amazfit T-Rex Dual Solar достигаются в простом режиме часов (Clock mode) при регулярном использовании задней солнечной панели (3 часа в день). В этом сценарии гаджет отключает большинство умных функций, датчиков и соединение со смартфоном, работая только как простые цифровые часы, что критически снижает энергопотребление.

В режиме Outdoor Extreme автономность достигает 180 дней. Этот режим разработан специально для многодневных походов и экспедиций. В отличие от режима простых часов на 424 дня, здесь работают ключевые навигационные и туристические функции, но с жестко ограниченной частотой опроса датчиков ради максимальной экономии энергии.

Модель ориентирована на длительные походы и активный отдых. Безель изготовлен из титанового сплава 5-го класса, экран защищает сапфировое стекло, а задняя крышка выполнена из стеклокерамики и интегрирована с крупной солнечной панелью. Такой корпус рассчитан на эксплуатацию в условиях, где нет возможности регулярно подключать часы к зарядному устройству.

Amazfit T-Rex Dual Solar оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит и водозащитой 10 ATM. Часы поддерживают офлайн-карты и построение маршрутов, а оптический сенсор обеспечивает круглосуточный контроль частоты сердечных сокращений и других показателей здоровья.