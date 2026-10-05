Уникальный экран 165 Гц и 10 000 нит, камера Sony, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. Флагманский смартфон iQOO 16 готовится к выходу на мировой рынко

Сроки выхода пока не сообщаются

Мобильные телефоныSonyiQoo

Глобальная версия iQOO 16 готовится к международному релизу. Смартфон появился в базе Geekbench 7 с однокристальной системой Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, обозначенной как SM8975.

Тестовый экземпляр оснащен 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 17. На розничных устройствах ожидается OriginOS 7. В одноядерном тесте аппарат набрал 2944 балла, а в многоядерном — 10029 баллов.

Дополнительным признаком международной версии стала прошивка с обозначением EX, на которое обратил внимание инсайдер Abhishek Yadav. Кроме того, iQOO 16 уже получил сертификацию европейского EEC. 

Уникальный экран 165 Гц и 10 000 нит, камера Sony, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. Флагманский смартфон iQOO 16 готовится к выходу на мировой рынко
Источник изображения: mydrivers // iQOO

В Китае iQOO 16 оснащается 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung M16 с разрешением 3168 × 1440 пикселей и частотой 165 Гц. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 8500 мм² и отдельный игровой чип Q4. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-Мп перископным телефотомодулем с OIS и 50-Мп сверхширокоугольной камерой.

Также смартфон получил аккумулятор на 8400 мА•ч, 100-ваттную проводную и 40-ваттную беспроводную зарядку, память UFS 4.1 и LPDDR5X, ультразвуковой сканер отпечатков и защиту IP68/IP69.

Новый флагман вызвал настолько высокий спрос, что стал самой продаваемой Android-флагманской моделью за последнее время.

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